KING'S X mit Tourdaten

Die US Amerikaner haben für 2019 ein neues Album auf dem australischen Label Golden Robot Records angekündigt. Es gibt noch keinen offizielle Termin, aber für September sind nun Konzerte in Europa bestätigt worden, man darf also erwarten, dass das Album dann erschienen sein wird:

SEP 6 München, Backstage

SEP 7 Novara, 2 Days Prog + 1 Festival

SEP 8 Lyon, Ninkasi Gerland

SEP 10 Nürnberg, Hirsch

SEP 11 Aschaffenburg, Colos-Saal

SEP 13 Zoetermeer, Boerderij Cultuurpodium

SEP 14 Hamburg, Fabrik

SEP 15 Köln, Die Kantine - Yard Club

KING'S X ist live eine Wucht, sollte man daher nicht verpassen!

Quelle: King's x Redakteur: Frank Jaeger Tags: kings x tour 2019