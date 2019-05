TULUS - Rereleases über Soulseller Records

Fans der alten norwegischen Black-Metaller TULUS dürfen sich darüber freuen, dass Soulseller Records sich endlich der ersten beiden Scheiben der Band angenommen hat und sowohl "Pure Black Energy" (1996) als auch "Mysterion" (1998) in deren ursprünglicher musikalischer Form und in deren originalen Artworks neu auflegen wird. Die beiden Alben der Band um Herrn Sarke und seine Mitstreiter waren ursprünglich auf Shagraths Label Hot Records erschienen und längst ausverkauft, lediglich eine Compilation mit dem Titel "Cold Core Collection" aus dem Hause Indie Recordings hielt seit 2006 die Erinnerung an die Scheiben aufrecht, verzichtete jedoch auf die kultigen Artworks. Nun sollen die alten Alben in alter Pracht erscheinen und zwar auf CD und auf Vinyl, sowie mit Bonustracks aus Demotagen.



Wenn man im Hause Soulseller allerdings schon dabei ist, sich des Backkatalogs von Hot Records anzunehmen, dann darf gerne auch noch "Tårnet", das Debütalbum von MALIGNANT ETERNAL folgen, das ebenfalls sehr rar und gesucht ist.

