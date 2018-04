KING DIAMOND dreimal als Picture-Vinyl

Metal Blade wird am 18. Mai drei klassische Scheiben des Meisters der hohen Töne neu herausbringen. Diesmal werden es schöne Sammlerstücke in Form von Picture Discs sein, als die man sich "Abigail", "Fatal Portrait" und "Them" ins Haus holen kann. Weitere Re-Releases sind angekündigt. Erhältlich sind die Scheiben in Europa bei EMP. Hier gibt es aus diesem Anlass das Video zu 'The Family Ghost': Youtube.

