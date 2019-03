KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD: Und schon geht es weiter

Die australischen Schwerenöter haben nach einer gefühlten Unzahl an Alben in den letzten zwei Jahren schon wieder vor, am 26.04.2019 ein neues Album namens "Fishing For Fishies" zu veröffentlichen. Das Titelstück kann schon bestaunt werden.

Foto: (c) Videoausschnitt, Pressefreigabe Flightless Records