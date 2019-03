30 Jahre treibt diese Metal-Hardcore-Institution aus Cleveland nun schon ihr Unwesen. Das achte Album der Band, "Death Becomes My Voice" wird am 03.05.2019 beim Qualitätslabel Relapse Records erscheinen.

Quelle: Relapse Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: ringworm hardcore metal neues album mai 2019 relapse records