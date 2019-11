KISS: Noch ein letztes Mal live in Deutschland

Die ausgedehnte Abschiedstour der US-Superstars wird die Rock-Ikonen im Juni und Juli 2020 zum voraussichtlich letzten Mal auf unsere Bühnen bringen, wenn die "The End Of The Road"-Tour viermal in unseren Breiten Halt macht. Hier kann man dabei sein:

14.06.2020 So. Dortmund - Westfalenhalle

15.06.2020 Mo. Hamburg - Barclaycard Arena

10.07.2020 Fr. Frankfurt - Festhalle

11.07.2020 Sa. Stuttgart - Schleyer-Halle

Die Karten kosten zwschen 70 und 88 Euro zzgl Gebühren sind bei myticket erhältlich.

Quelle: Wizard Promotions Redakteur: Frank Jaeger Tags: kiss tour 2020