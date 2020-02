KK's PRIEST - K.K. Downing mit neuer Band am Start

JUDAS PRIESTs langjähriger Gitarrist K.K. Downing, der 2011 die Band verließ und von Richie Faulkner abgelöst wurde, hat mit dem Thema offenbar längst nicht abgeschlossen und daher eine neue Band gegründet, die auf den Namen KK's PRIEST hört, bei der Kenneth weitere namhafte ex-Mitglieder der legendäre britischen Stahlschmiede hinter sich vereint. Das Mikrophon übernimmt hierbei, kaum einen wird es überraschen, kein Geringerer als Tim "Ripper" Owens, der zwischen 1997 und 2003 bereits auf "Jugulator" und "Demolition" zu Gange war, während am Drumhocker Les Binks Platz nimmt, der von 1976 bis 1979 Klassiker wie "Stained Class" und "Killing Machine" mit seinem Spiel veredelte. Vervollständigt wird das Quintett vom zweiten Gitarristen A.J. Mills (HOSTILE) und von Bassist Tony Newton (VOODOO SIX). K.K. Downing lässt sich im Rolling Stone wie folgt zitieren: "Mit KK's PRIEST voran zu schreiten war nicht nur unausweichlich sondern auch essentiell für mich, um aufzutreten und den an mich gestellten Erwartungen zu stellen.". Weiter sagt er, dass er dank der massiven Nachfrage und der überwältigenden Unterstützung von Fans aus aller Welt das Gefühl habe, dass das der Platz sei, wo er hingehöre. Die Fans könnten demnach live ein Set erwarten, welches die wahren und klassischen PRIEST-Songs mit tollen neu geschmiedeten Metalsongs kombinieren werde. Die Band arbeitet derzeit an ihrem Debütalbum, das über Explorer1 Music Group erscheinen soll. Außerdem soll es Konzerte und Festivalauftritte anlässlich Downings 50. Bühnenjubiläum geben.



