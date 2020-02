SUBWAY TO SALLY - erster Track vom neuen Konzertalbum

Noch bevor die Band im März auf Tour geht, erscheint am 6. März 2020 ein Konzertalbum mit dem Titel "Alles was das Herz will". Hier sieht man den ersten Track 'Und die Engel steigen auf'.







Bei ihrer Hey!-Tour lief das Aufnahmegerät bei jedem Auftritt mit und diese Liveaufnahmen hat SUBAWAY TO SALLY jetzt auf dem neuen Album verewigt. Insgesamt sind es 27 Songs, die als Doppel-CD in der BrillantBox mit 16 Seiten Booklet und digital als eAlbum erhältlich sind. Die Doppel-CDs sollen streng limitiert sein und sollen außerdem bei den Shows verkauft werden.



Hier noch einmal die Tourdaten:



13.03.2020 Goslar Miners Rock – AUSVERKAUFT!

14.03.2020 Andernach JuZ Live Club

20.03.2020 Magdeburg Factory

21.03.2020 Rostock MAU Club

27.03.2020 Uelzen Jabelmannhalle

28.03.2020 Wilhelmshaven Pumpwerk

17.04.2020 Jena F- Haus

18.04.2020 Vacha Vachwerk

23.04.2020 Wiesbaden Schlachthof

24.04.2020 Memmingen Kaminwerk

5.04.2020 WienSimm City

30.04.2020 Karlsruhe Substage

01.05.2020 Krefeld Kufa



Support: MajorVoice

Quelle: www.another-dimension.net Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: subway to sally alles was das herz will tour 2020