KNEIPENTERRORISTEN drehen Video in Lübeck!

Am 18. April 2019 stellen die KNEIPNTERRORISTEN im Rahmen ihres "Böse Ostern"-Konzert die ersten Songs ihres bald erscheinenden neuen Albums vor. Aber die Jungs von der Waterkant haben noch mehr vor an dem Abend, wie sie gerade vermelden:

"Moin, Moin,

feucht fröhliche Grüsse aus dem Übungsraum. Wie schon angedeutet wird es beim Böse Ostern Konzert am 18.04. in Lübeck 4 brandneue Kneipenterroristen Songs zu hören geben. Ausserdem werden wir das Konzert für ein paar Video Clips mitschneiden. Bringt also beste Laune, Freund, Freundin und all eure Kollegen mit, das wird fett, Prost !!!"

Also nichts wie hin ins RIDERS CAFÉ in Lübeck am 18.04.2019!