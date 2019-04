RUTHLESS: 'Evil Within' auf Soundcloud

Mit dem Song 'Evil Within' gewährt die US-Metal Band RUTHLESS erstmals Einblick in ihr kommendes Studioalbum "Evil Within" (Veröffentlichung am 31.Mai 2019). Der Song kann über die Plattform Soundcloud bemustert werden. Das Album wird übrigens mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und Insert auf Vinyl erscheinen.

Quelle: Pure Steel Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: ruthless evil within pure steel records