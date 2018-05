KNEIPENTERRORISTEN liefern den Soundtrack zur WM

Eine gute Gelegenheit, dachten sich wohl die Herren der KNEIPENTERRORISTEN aus dem deutschen Norden und konzipierten eine CD mit Liedern zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018, stlsicher "Moskau" betitelt. So heißt nämlich die WM-Hymne der KNEIPENTERRORISTEN, die zusammen mit 13 Live-Songs, aufgenommen in Rider's Cafe in Lübeck am 31. März diesen Jahres, und einem weiteren neuen Lied zum Preis einer Mini-CD die Kick- und Grillfeste der Nation verschönern sollen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine willkommene Alternative zum Gefasel von Bela Rethy sein könnte, und den 11freunde.de-Liveticker kann ja trotzdem mitlesen. Auf der CD, die ab dem 8. Juni verfügbar sein wird, werden folgende Lieder sein:

1. Moskau (Offizieller Kneipenterroristen WM Song 2018)

2. Wenn Weltmeister reisen 2018

3. Der zwölfte Mann

4. Mein letztes Bier

5. Wir schaffen das

6. Edel

7. Gern hab ich die Frau'n gesägt

8. Dreizehn Freunde

9. Nüchtern bin ich schüchtern

10. Der Klügere kippt nach

11. Malle schafft sie Alle

12. Heimspiel

13. Hamburg (mein Zuhaus)

14. Holstenfetischisten

15. 20 Jahre

Live kann man die Burschen auch erleben, und zwar hier:

01.06.18 Berlin - Wendenturm Köpenick

29.06.18 Gardelegen - Metal Frenzy Open Air

07.07.18 Parkentin - Zum Kutscher

12.07.18 Rieden/Kreuth - G.O.N.D. Open Air

10.08.18 Heede - Amun MC Jahresparty

01.09.18 Hartenholm - Werner Rennen

08.12.18 Cuxhaven - Franzler Musikbar

15.12.18 Leipzig - Hellraiser