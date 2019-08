KNIGHTMARE: Neues Album im Oktober

Die Power Metaller KNIGHTMARE aus Raleigh, North Carolina, in deren Reihen MEGA COLOSSUS Basser Anthony Micale und CEREBUS Gitarrist Reid Rogers musizieren, werden ihr viertes Album "Space Nights" am 04.10.2019 in Europa über Rafchild Records auf CD veröffentlichen. Eine Vinylauflage wird laut Label hoffentlich folgen. In Kürze soll man das Album auf Bandcamp vorbestellen können, bis dahin gibt es schon mal die Trackliste und das Cover zu bewundern.

Auf "Space Nights" finden sich folgende Lieder:

01. The Conqueror

02. Heart Of Stone

03. Khazad-Doom

04. Flame Of The West

05. Spellbound

06. Witchburn

07. Space Nights

