KNOCK OUT FESTIVAL 2018: Ausverkauft!

Wer jetzt noch keine Karte hat, hat schlechte Karten: Das KNOCK OUT FESTIVAL 2018 ist ausverkauft. Das liegt sicher am insgesamt starken Line-Up, aber bestimmt auch an dem Headliner HELLOWEEN. Die gute Nachricht: Die Kürbisse kann man dennoch auf diesen regulären Tourstopps erleben:

14.Dez Ravensburg Oberschwabenhalle

21.Dez Bamberg Brose Arena

22.Dez Hamburg Sporthalle