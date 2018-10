BEAST IN BLACK - 2019 neues Album

BEAST IN BLACK veröffentlicht das zweite Album "From Hell With Love" am 8.2.19. Passend dazu gibt es eine EU-Headliner-Tour mit der finnischen Electronic Crossover Kombo TURMION KÄTILÖT.



Hier die Tourdaten:



27.02. D Hamburg - Markthalle

28.02. D Bochum - Zeche

01.03. NL Amsterdam - Melkweg (OZ)

02.03. B Vosselaar - Biebob

03.03. F Paris - La Maroquinerie

04.03. D Frankfurt - Batschkapp

05.03. D Saarbrücken - Garage

06.03. CH Pratteln - Z7

07.03. D Nürnberg - Hirsch

08.03. D München - Backstage (Werk)

09.03. D Stuttgart - Im Wizemann

10.03. D Leipzig - Hellraiser

11.03. D Berlin - Columbia Theater

29.03. S Stockholm - Fryshuset Klubben

30.03. S Göteborg - Sticky Fingers

31.05. - 02.06. CZ Pilsen - Metalfest Open Air (neu)

11. - 13.07. D Balingen - Bang Your Head!!! (neu)

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: beast in black turmion kätilöt from hell with love