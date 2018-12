KNORKATOR: Verlosung und Mau-Mau auf berlinerisch

Die Jungs wollen ja mal wieder ein bisschen live rocken und spendieren dazu auch zum 2. Advent ein paar Tickets, nämlich dreimal zwei Stück. Das ist doch sehr aufmerksam von den Blödelkings der Bundeshauptstadt. Was ihr tun müsst? Das seht ihr selbst in dem Trailer, in dem neben dem Gewinnspiel auch eine Mau-Mau-Variante gezeigt wird, die den Einfluss von jahrzehntelanger berliner Currywurst auf das Musikergehirn zeigt: Youtube.

