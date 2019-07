KNORKATOR: alle Details zum neuen Album!

Nicht nur darf die Berliner Kultkapelle KNORKATOR 25-jähriges Jubiläum feiern, nein, es ist auch noch das zehnte Album von Deutschlands meister Band der Welt. Am 13.09. wird "Widerstand ist zwecklos" bei Tubareckorz seine Geburt feiern. Neben Eigenkompositionen finden auch wieder einige Coverversionen ihren verdienten Platz in der jüngst veröffentlichten Trackliste. So dürfte sich hinter Nummer 3 ein Cover von ANITA WARDs Disco-Klassikers verbergen und hinter 'Behind The Wheel' vermute ich den DEPECHE-MODE-Hit von 1987. Hier die ganze Liste:

Revolution Ein Wunsch Ring My Bell Rette Sich Wer Kann Am Arsch Was Du Gibst Buchstabensuppe Untergang Krieg Behind The Wheel Zu Kurz

Auch das Coverartwork kann der geneigte Anarcho-Fan schon bestaunen:

Ab Oktober geht's dann auch noch auf große Tour:

10.10.2019 Rockfabrik - Ludwigsburg

11.10.2019 Arena - Wien / A

12.10.2019 p.p.c. - Graz / A

17.10.2019 Jazzhaus - Freiburg

18.10.2019 Komplex 457 - Zürich / CH

19.10.2019 Backstage - München

25.10.2019 Batschkapp - Frankfurt/Main

26.10.2019 KuK - Gera

07.11.2019 Factory – Zusatzshow - Magdeburg

08.11.2019 Factory – AUSVERKAUFT - Magdeburg

09.11.2019 Zeche - Bochum

15.11.2019 Moya - Rostock

16.11.2019 Große Freiheit - Hamburg

22.11.2019 Capitol - Hannover

23.11.2019 Live Music Hall - Köln

29.11.2019 Hirsch - Nürnberg

30.11.2019 Alter Schlachthof - Dresden

06.12.2019 Columbiahalle - Berlin

07.12.2019 Columbiahalle - Berlin