GRAVESTONE fürs

Wie die Veranstalter des "Keep It True"-Festivals heute bekannt gegeben haben, wird die jüngst reformierte schwäbische 80er-Metal-Institution GRAVESTONE beim kommenden Event auftreten, das am 24.+25.04.2020 wie immer in der Tauberfranken-Halle in Königshofen stattfinden wird. Wie ihr unserem Bericht vom GRAVESTONE-Reunion-Konzert in Illerzell entnehmen könnt, präsentiert sich die Truppe in glänzender Form und so freuen wir uns sehr auf den Auftritt.



Alle bisher fürs nächste KIT bestätigten Bands sind:

CIRITH UNGOL (USA)

(Headling both days with different Sets and Special guest Flint)

LOUDNESS (JPN)

(KIT exclusive 80s Set)

HEATHEN (USA)

(Old School Set)

VISIGOTH (USA)

LEGEND (USA)

(exclusive one time reunion show)

SABBAT (JPN)

(Special 80s Set)

METALUCIFER (JPN)

GRAVESTONE (GER)

REALM (USA)

(First European Show)

TRESPASS (UK)

(Special 80s Set)

ELIXIR (UK)

VULTURE (GER)

GENOCIDE NIPPON (JPN)

(First Time In Europe)

RIOT CITY (CAN)

SÖLICITÖR (USA)



Quelle: Veanstalter Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: keep it true gravestone