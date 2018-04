KOBRA AND THE LOTUS: Videotrailer zu

Napalm Records wird das Album am 27. April veröffentlichen. Als Entscheidungshilfe gibt es nach dem Video zu 'Let Me Love You' (unten) noch einen Videotrailer: Youtube.

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

Losing My Humanity

Let Me Love You

Ribe

My Immortal

Human Empire

Heartache

Velvet Roses

Modern Day Hero

You're Insane

White Water

The Chain

Let Me Love You (Acoustic Bonus Track)

Das Video zu 'Let Me Love You' kann man bereits hier sehen: Youtube.