Mittlerweile wird natürlich alles nochmal veröffentlicht, um dem BLACK SABBATH-Fan das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das neueste Produkt ist eine Singles-Box, die schick aussieht und zehn Vinyl-7" enthält mit remasterten Versionen der großen Hits der Siebziger. Im Einzelnen sind das:

'Evil Woman, Don’t Play Your Games With Me' (2012 - Remaster)/'Wicked World' (2012 - Remaster)

'Paranoid' (2012 - Remaster)/'The Wizard' (2012 - Remaster)

'Iron Man' (Single Edit) (2017 - Remaster)/'Electric Funeral' (2012 - Remaster)

'Tomorrow’s Dream' (2012 - Remaster)/'Laguna Sunrise' (2012 - Remaster)

'Sabbath Bloody Sabbath' (Edited Version) (2018 - Remaster)/'Changes' (2012 - Remaster)

'Am I Going Insane?' (Radio) (Single Edit) (2018 - Remaster)/'Hole In The Sky' (2012 - Remaster)

'Gypsy' (2012 - Remaster)/'She’s Gone' (2012 - Remaster)

'It’s Alright' (2012 - Remaster)/'Rock ‘N’ Roll Doctor' (2012 - Remaster)

'Never Say Die' (2012 - Remaster)/'She’s Gone' (2012 - Remaster)

'Hard Road' (Single Edit) (2012 - Remaster)/'Symptom Of The Universe' (German Single Edit) (2012 - Remaster)

Die Singles kommen alle in eigenen Sleevs und in einer speziellen Box, in der auch ein spezieller BLACK SABBATH-Adapter und ein Buch mit Linernotes zu finden sind. Klingt gut? Ja, doch es gibt einen kleinen Punkt, den man kritisieren kann, denn ich finde 59.75 Britische Pfund ziemlich heftig für das Teil. Hier kann man es bestellen: Pledgemusic.com.