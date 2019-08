KONKHRA - neues Album im Oktober

Die dänischen Death-Metal-Veteranen KONKHRA kommen doch tatsächlich eine satte Dekade nach "Nothing Is Sacred" mit einem neuen, ihrem siebten Studioalbum "Alpha And The Omega" um die Ecke, das am 18.10.2019 auf Hammerheart Records erscheinen wird.



Einen ersten Vorgeschmack gibt es in Form des neuen Songs 'Babylon' auf YouTube:





Lichtbild mit freundlicher Genehmigung von Hammerheart Records (Presskit).

Quelle: Label Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: konkhra hammerheart records the alpha and omega babylon