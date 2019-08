SIGNUM REGIS mit neuem Sänger und neuem Album zur Christmas Rock Night

Die slowakischen Melodic Metaller SIGNUM REGIS um ihren Bassisten und Bandgründer Ronnie König werden am 13./14.12.2019 erneut bei der "Christmas Rock Night" in Ennepetal auftreten, einem seit 1980 existierenden Event mit christlicher Rockmusik, das vom CVJM Rüggeberg e.V. veranstaltet wird.



Weitere bisher für die "Christmas Rock Night" bestätigte Bands sind: NARNIA, WITHIN SILENCE, ARSON, ZAHNA, THE CAKE IS A LIE, DEATH THERAPY, OCTOBER LIGHT, COMRADES, SET FOR THE FALL, SEVENTH DAY SLUMBER, PARK 7, SLEEPING ROMANCE, AMONGST THE GIANTS.

Für die Fans der Slowaken SIGNUM REGIS ist beim kommenden Event besonders spannend, dass die Band bei der "Christmas Rock Night" ihren neuen Sänger, den derzeit in Portugal lebenden Brasilianer Jota Fortinho (NINE CIRCLES, ex-FORTRESS, ex-BEFORE EDEN) vorstellen möchte und außerdem ihr neues Studioalbum vorstellen, das erstmals den von Michael Kiske und Andi Deris gleichermaßen beeinflussten Jota am Mikro präsentiert und von Jacob Hansen produziert wurde. Eine erste Hörprobe vom neuen Album, die SIGNUM REGIS gewohnt stark und hochmelodisch, aber doch auch mit einigen neuen Facetten präsentiert, gibt es bereits bei YouTube in Form des brandneuen Stückes 'I Always Go All In':