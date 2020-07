KORPIKLAANI - ... und eine weitere Bier-Bier-Version

Falls ich mich jetzt nicht verzählt habe, ist es mittlerweile die elfte Version und die dritte auf Russisch. Auch wenn ich mich frage, wer das wirklich kaufen soll, so ist es auf jeden Fall witzig, sich die einzelnen Versionen anzuhören. Die unterschiedlichen Interpretationen sind doch erstaunlich. Wer hätte gedacht, dass man aus dem schlichten Gerstensaft so viel herausholen kann.



KORPIKLAANI kommentiert dazu: "Russland war schon immer eines unserer Lieblingstouring-Ziele, es ist immer ein riesiges Abenteuer mit Geschichten, die wir nie erzählen werden.

Auf diesem Weg haben wir viele Freunde gefunden, unter anderem TROLL BENDS FIR. Wir haben die Bühne geteilt, viel Vodka und Jonne hatte einen Gastauftritt auf ihrem Album "Brothers In Drinks" (2011). Sehr gute Freunde von uns und eine großartige Band, habt Spaß damit!"



Die kompletten Live Shows der Band kann man sich übrigens auf Youtube anschauen.