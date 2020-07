WARKINGS - Video zu 'Maximus'

Am 31. Juli werden die Helden von WARKINGS ihr zweites Album "Revenege" via Napalm Records auf uns loslassen: "Vier Helden, die unterschiedlicher nicht sein könnten, von Odin selbst auserkoren, um sicherzugehen, dass es jeder einzelne wert ist, seine Hallen zu betreten: Ein römischer Tribun, ein wilder nordischer Krieger, ein entschlossener Kreuzritter und ein tödlicher Spartaner, die ihre Feinde mit vernichtendem Stahl bekämpfen." (Quelle: Napalm Records).



Trackliste:

1. Freedom

2. Maximus

3. Warriors

4. Fight in the Shade

5. Odin's Sons (featuring The Queen Of The Damned)

6. Banners High

7. Mirror, Mirror

8. Azrael

9. Battle of Marathon

10. Warking

11. Sparta (Bonus Track featuring The Queen Of The Damned)

Zuvor kann man sich aber einen ersten Eindruck mit dem Video zu 'Maximus' verschaffen, bei dem es um die berühmt-beüchtigten Gladiatorenkämpfe geht.