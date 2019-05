KORPIKLAANI mit neuem Lyrik-Video

Zur Einstimmung auf die kommende Festival Saison haben die finnischen Folk Metaller ein neues Lyrik-Video zu dem Song 'Bír Bír' [feat. FLERET] veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die tschechische Version von 'Beer Beer'.

FLERET kommentieren: "Die Zusammenarbeit mit KORPIKLAANI für die tschechische Version ihres Hits 'Beer Beer (Bír Bír)' hat uns gezeigt, dass selbst Folk Metal-Superstars nette Leute mit guten Manieren sind. Dies haben sie nicht nur während den Proben im Zlíner Masters Of Rock Café gezeigt, sondern vor allem auch auf der Festivalbühne des Masters Of Rock 2018, auf der wir gemeinsam das einmalig zusammen geprobte 'Vodka', unseren Song 'Vizovice' sowie - das können wir wohl so sagen - unseren gemeinsamen Song 'Beer Beer (Bír Bír)' mit dem tschechischen Text unseres Lyrikers Jan Mrlík dargeboten haben. Das war eine unvergessliche und spannende Erfahrung für uns und hoffentlich auch für KORPIKLAANI. KORPIKLAANI, wir möchten uns hiermit einmal mehr dafür bedanken!"



Live kann man KORPIKLAANI dieses Jahr auf folgenden Festivals sehen:



02.06. CZ Pilsen - Metalfest Open Air

21. - 23.06. LT Varniai - Kilkim Žaibu

05.07. F Colombier-Saugnieu - Plane ‘R Fest

06.07. D Ballenstedt - Rockharz Open Air

12.07. UA Kiev - Atlas Weekend

26.07. SLO Tolmin - MetalDays

01. - 04.08. RO Rasnov - Rockstadt Extreme Fest

02. - 03.08. FIN Tampere - SaariHelvetti

17.08. F St. Nolff - Motocultor Festival