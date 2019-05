WALKWAYS mit neuem Video

Die israelischen Alternative Metaller WALKWAYS, haben die zweite Single ihres kommenden Albums "Bleed Out, Heal Out" veröffentlicht. Seht hier das offizielle Video zum Titeltrack:

Die Band hat außerdem erst kürzlich die erste Single des Albums veröffentlicht. Seht das Video zu 'Despair (For Heaven's Sake)' hier:





"Bleed Out, Heal Out" Tracklist:

01. Till The End

02. Hell Born Shove (Impossible)

03. Despair (For Heaven's Sake)

04. Half The Man I Am

05. Trumpet Call

06. Levitate

07. Bleed Out, Heal Out

08. You Found Me

09. Unbearable Days

10. Enough.

11. Humane Beings

12. Care (In This Together)

13. Thank You



Zudem hat die Band gestern verkündet, dass sie am 16. August die Schweden IN FLAMES bei ihrer Show in Leipzig supporten werden.



"Bleed Out, Heal Out", das am 14. Juni erscheint, kann ab sofort im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.