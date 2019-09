KORPIKLAANI und das Land des Trinkens

Die Finnen besingen mit ihrer neuen Single das 'Land Of A Thousand Drinks': Youtube.

Die Band kommentiert: "Hinter 'Land of A Thousand Drinks' steckt eine kleine Geschichte, die am Ende der Aufnahmen für "Kulkija" begonnen hat. Wir hatten schon immer die Idee für eine englische 'Juomamaa'-Version im Kopf, haben uns dann aber dazu entschieden, das Original zu behalten und ein komplett finnischsprachiges Album aufzunehmen. Nach vielen Reisen und Touren haben wir dieses Jahr unsere Freunde von THE 69 EYES beim Metalfest Pilsen (CZ) getroffen. Nach tausend Drinks, geteilten Betten und vielen guten Ideen kamen Jyrki und Jonne dazu, für 'Land Of A Thousand Drinks' gemeinsame Sache zu machen. Der Song handelt letztendlich davon, mit guten Freunden um die Welt zu reisen: Hellraisers & Drinkers Cult."

Hott euch diese englische Version des Liedes 'Juomamaa' hier.