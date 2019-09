SAXON: Gesundheitsupdate zu Biff – Nachholtermin für Düsseldorf steht

Es gibt gute Neuigkeiten aus dem SAXON-Lager: "Biff hatte am vergangenen Montag seine Herzoperation und befindet sich derzeit in der Erholungsphase, aber es geht ihm sehr gut. Er sendet seine Wünsche an alle SAXON Fans und wird ein Video-Update machen, wenn er sich fit genug fühlt."



Gleichzeitig wurde jetzt auch der Nachholtermin für das Konzert in Düsseldorf bekannt gegeben. Dieses wird jetzt am Samstag, den 7. März 2020 in der Mitsubishi Electric Halle stattfinden. Ebenfalls mit dabei sind Doro, Diamond Head & Tygers Of Pan Tang.

