KRAFTWERK: 3-D Der Katalog als Einzel-CD

Bereits im Mai dieses Jahres gab es "3-D Der Katalog" als 8-CD-Box, die es auf Platz vier der Albumcharts schaffte, was trotz des verhältnismäßig hohe Preises der Box und den damit einhergehenden geringeren Stückzahlen, die für eine solche hohe Platzierung nötig waren, sehr beachtlich ist. Nun wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeitlich limitiert noch eine Einzel-CD nachgeschoben, wie es heißt "wegen der großen Nachfrage". Aber seien wir doch ehrlich: eine Best Of mit den Hits der Band findet natürlich viel mehr Käufer als ein teures Box-Set mit den tollen, aber sicher nicht massenkompatiblen Experimenten der Band, zwischen denen sich die Hits verbergen. Deswegen enthält der neue Tonträger diese Stücke:

1. AUTOBAHN ‪14:27

2. RADIOAKTIVITÄT ‪06:45

3. TRANS EUROPA EXPRESS ‪07:53

4. DIE MENSCH·MASCHINE ‪05:08

5. COMPUTERWELT ‪06:20

6. TECHNO POP ‪13:03

7. DIE ROBOTER ‪07:44

8. TOUR DE FRANCE ‪14:43

Übrigens ist das auch für diejenigen interessant, die die alten Scheiben alle haben, denn alle Stücke sind Neuaufnahmen von der letzten Tour der Band.