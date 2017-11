MELOCO rockt die Nürnberg Ice Tigers

Harte Gitarren, kitschige Keyboards, Sprechgesang und ein Mitsingrefrain, das ist 'A Tiger From The Start' der Nürnberger MELOCO, die die Eishockey-Mannschaft ihrer Heimatstadt auf dem Soundtrack der aktuellen Saison der Mannschaft besingen. Der Chorus wird sicher im Rund der Kampfbahn schön hallen, auch wenn das Ganze textlich natürlich ein erwartungsgemäßes Niveau hat und die Raps und Shouts nicht so mein Stil sind, aber das muss nicht, ich bin ja auch kein Ice Tigers Fan. Deswegen: jetzt alle 'A Tiger From The Start': Youtube.

Quelle: Gordeon Redakteur: Frank Jaeger Tags: meloco a tiger from the start nürnberg ice tigers