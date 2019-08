KRIS BARRAS BAND:

Der aus dem südenglischen Devon stammende Kris BARRAS hat in frühester Kindheit seine Liebe zur Musik ebenso entdeckt, wie jene zu Mixed Martial Arts. Letztgenannte Leidenschaft pflegte er eine Dekade lang sehr ambitioniert und war bei seinen Kämpfen auch überaus erfolgreich. Dennoch hat er irgendwann einmal beschlossen sich fortan nur noch nur auf seine Musik zu konzentrieren.

Ein guter Plan, wie es scheint, denn Kris und seine Band liefern nach dem 2016er Debüt "Lucky 13" und "The Divine And Dirty", das zwei Jahre später nachgelegt wurde, mit "Light It Up" demnächst ihr drittes Langeisen, das über Mascot / Provogue / Rough Trade in die Läden kommt.

"Light It Up" wird folgende Tracks enthalten:

1. What You Get

2. Broken Teeth

3. Vegas Son

4. Ignite (Light It Up)

5. 6AM

6. Rain

7. Counterfeit People

8. Let The River Run

9. Bullet

10. Wound Up

11. What A Way To Go

12. Not Fading

13. Pride Is Forever

Den Titelsong kann man ebenso bereits als Video sehen und hören,

wie das eben erst ins Netz gestellte 'What You Get':

Quelle: Another Dimension Redakteur: Walter Scheurer Tags: kris barras mascot provogue