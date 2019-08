TOXIKULL: Neues Audio-Video der Portugiesen online

Am 13. September hat das lange Warten endlich ein Ende und meine Lieblings-Portugiesen TOXIKULL veröffentlichen nach ihrer letztjährigen, großartigen Mini-CD "The Nightraiser" endlich via Metal On Metal ihren neuen Long-Player mit dem Titel "Cursed And Punished". Einen ersten Höreindruck dieser höllisch gut gewordenen Scheibe könnt ihr euch anhand des Audio-Videos zu 'The Revival/ Rising Dust' verschaffen. YouTube.

