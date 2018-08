Die italienische Black-Metal-Formation KULT kündigt für den 14.09.218 ihr drittes Album an. Es trägt den Titel "The Eternal Darkness I Adore". Wer mehr über die Band erfahren will, kan sich auf dem Facebook-Profil der Truppe tummeln.

