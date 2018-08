NADA SURF: Im November erneut auf Jubiläumstour

Die amerikamische Indie-Pop-Band NADA SURF wird ihre "Let Go"-Tour für zwei weitere Termine fortsezten.



Diese sind:



12.11.2018 Hannover - Capitol

13.11.2018 Leipzig - Täubchenthal



Gefeiert wird das 15-jährige Jubiläum des Albums "Let Go". Dazu lädt die Band zu einem zweiteiligen Abend ein. Im ersten Part wird sie alle Songs von "Let Go" präsentieren, im zweiten Part wird sie weitere Titel ihres Schaffens präsentieren. Bei diesen Konzerten wird es keine Vorgruppe geben.



Der Kartenvorverkauf beginnt am 24.05.2018 an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Quelle: Wizard Promotion Redakteur: Swen Reuter Tags: nada surf let got tour 2018