Kadavar: Neues Video zur Albumveröffentlichung & Autogrammstunden

Die Berliner Rocker KADAVAR haben heute ihr neues Album "For The Dead Travel Fast" veröffentlicht.



Passend dazu veröffentlicht die Band außerdem das brandneue Video zum Song 'Demons In My Mind' - seht das offizielle Musik Video hier:





Des Weiteren hat die Band für die kommende Woche drei exklusive Autogrammstunden in deutschen Plattenläden angekündigt:



14. Oktober - Berlin, Bis aufs Messer (from 5.00pm CET)

Marchlewskistr. 107, 10243 Berlin

15. Oktober 15 - Leipzig, Whispers Records (from 06.00pm CET)

Karl-Liebknecht-Str. 109, 04275 Leipzig

16. October - Hamburg, Slam Records (from 5.00pm CET)

Schulterblatt 104, 20357 Hamburg