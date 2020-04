Kooperation von DETLEV JÖCKER & MAD MAX: Video veröffentlicht!

Dramatische Zeiten erfordern bekanntlich besondere Maßnahmen: Auf der deutsch/englisch-sprachigen Single 'Ladies & Gentlemen' kooperiert der deutsche Kinderlied-Star DETLEV JÖCKER (1,2,3 im Sauseschritt) mit der Münsteraner Hardrock-Band MAD MAX sowie Schülern einer nordrhein-westfälischen Musikschule.



DETLEV JÖCKER dazu: "'Ladies & Gentlemen' ist die emotionale Zustandsbeschreibung dieser Zeit mit ihren zunehmenden von Menschen gemachten Problemen. Er ist aber auch ein Appell an die Menschlichkeit und Solidarität, mit der Aufforderung aufzustehen, um mit Zuversicht, Mut und Hoffnung sich dem negativen Wandel entgegenzustellen. Zudem spiegelt die Zweisprachigkeit des Songs auch die globale Dimension der aktuellen Situation wieder, die nicht nur den Corona Virus, sondern ebenso Umwelt und Flüchtlingsproblematik betrifft.“



Auch Jürgen Breforth, Komponist/Gitarrist von MAD MAX, betont die große Bedeutung des Songs: "Dieses Lied ist geradezu prädestiniert für eine Zusammenarbeit zwischen Detlev und unserer Band", erklärt er. "Schon während der Entstehung von 'Ladies & Gentlemen' auf der Gitarre hatte ich das komplette Bild im Kopf: Melodie, Strophe, Refrain, deutsch/englischer Text, dazu Detlev und ein Kinderchor, der die zentrale Botschaft transportiert und symbolisiert. Denn nur alle Generationen zusammen, nur Alt und Jung gemeinsam können die Probleme unserer Zeit lösen. Um ein Zeichen zu setzen, haben wir in Zusammenarbeit mit unserer Plattenfirma SPV entschieden, 'Ladies & Gentlemen' bereits heute und damit früher als ursprünglich geplant zu veröffentlichen. Wir wollen jetzt Mut machen, wollen jetzt – so wie es der Text des Songs verdeutlicht – gemeinsam zusammenstehen."



Seht euch das Video zu 'Ladies & Gentlemen' hier an:

Wie formulierte es auch Detlev Jöcker so zutreffend: "'Ladies & Gentlemen' passt für mich genau in diese Zeit. Die Menschen brauchen jetzt viel Licht, weil sie zunehmend mehr Angst bekommen. Dieser Song und auch das Video sind eine Botschaft mit sehr viel Licht."

Der Song ist auf allen digitalen Plattformen ab heute erhältlich:



https://DetlevJoeckerMadMax.lnk.to/LadiesAndGentlemen