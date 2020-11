Kräuter finden mit BLACKBRIAR.

Endlich ist es soweit. Nach drei EPs und einer Single planen die holländischen Gothic-Symphoniker BLACKBRIAR rund um Rotschopf Zora endlich ein Volllängenalbum vorzulegen. "The Cause Of Shipwreck" soll es heißen und zehn neue Songs soll es enthalten. Da die Band von den Aufnahmen bis zur Promotion alles in Eigenregie unternimmt, ist sie auf die Hilfe der Fans angewiesen. Die scheint BLACKBRIAR auch zu bekommen, denn viermal wurde das Crowdfunding-Ziel schon gestreckt, jetzt auf 60.000 Euro. Wer also mithelfen will, dem bleiben noch 20 Tage Zeit. Ich habe dies soeben getan, denn für mich ist BLACKBRIAR eine der aufregendsten Neuentdeckungen der letzten Jahre und "The Cause Of Shipwreck" jetzt schon ein Anwärter auf ein Glanzlicht 2021.

Ein Teaser zur Kampagne gibt es hier: