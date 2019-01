LACRIMAS PROFUNDERE: News zum Tourstart

Heute beginnt die Doppelheadliner-Tour von LACRIMAS PROFUNDERE und EWIGHEIM in Hamburg! Über neun Termine hinweg zieht es die Doppelspitze nun auf die Bühnen der Republik. Der Termin in Hannover musste an diesem Wochenende leider abgesagt werden und auch auf Bassist Daniel muss LACRIMAS PROFUNDERE leider verzichten. Dies ließ sie via Facebook verlauten:

„Liebe Freunde, heute erreichte uns die schlimme Nachricht, dass Daniel, unser Basser schwer gestürzt ist und sich den Nerv seines Armes so schwer verletzt hat, dass er kein Gefühl mehr in seinen Fingern spürt. Er wird wohl sogar operiert werden müssen. Ganz im Zeichen von “Show must go on” werden wir für Euch Hamburg und Köln als Trio spielen, etwas, was es so sicherlich nie wieder geben wird, in Hannover ist dieser Plan, auch wenn wir alles daran gesetzt haben, jedoch aus produktionstechnischen Gründen leider nicht zu verwirklichen. Ab 18.1. in Berlin bis zum Rest der Tour, wird uns dann Tony, den ihr sicher noch kennt ;) zur Seite stehen und die Tour fertig spielen. Wir wünschen Daniel an dieser Stelle gute Besserung.

Eure Lacrimas Profundere.“