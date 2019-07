LACUNA COIL: Erstes Lied von

Das neue Lied heißt 'Layers Of Time': Youtube.

Das Album im 25, Jahr des Bestehens der Band wird dem 2016er "Delirium" nachfolgen und am 11. Oktober in die Läden kommen und diese Lieder enthalten:

Anima Nera (02:29)

Sword Of Anger (03:54)

Reckless (03:06)

Layers Of Time(04:07)

Apocalypse (04:18)

Now Or Never (04:42)

Under The Surface (04:13)

Veneficium (06:10)

The End Is All I Can See(04:17)

Save Me (04:36)

Black Anima (03:23)

Es wird "Black Anima" als 2CD Book Edition mit Tarot-Karten, Standard CD Jewelcase, LP+CD und digital geben. Vorbestellen? Geht hier. Die Band wird gegen Jahresende mit ELUVEITIE und INFESTED RAIN auf Tour kommen:

Sat 02 Nov 2019 Italy – Bari, Demodé Club

Sun 03 Nov 2019 Italy – Rome, Orion

Tues 05 Nov 2019 Italy – Bologna, Estragon

Weds 06 Nov 2019 Italy – Milan, Live Club

Fri 08 Nov 2019 Germany – Stuttgart, LKA Longhorn

Sat 09 Nov 2019 Germany – Oberhausen, Turbinenhalle II

Sun 10 Nov 2019 Belgium - Antwerp, Trix

Tues 12 Nov 2019 UK – Manchester, O2 Ritz

Weds 13 Nov 2019 UK – Glasgow, Garage

Thurs 14 Nov 2019 IRELAND – Dublin, Academy

Fri 15 Nov 2019 UK - Bristol, SWX

Sat 16 Nov 2019 UK – London, O2 Forum Kentish Town

Sun 17 Nov 2019 NL – Utrecht, Tivoli Ronda

Tues 19 Nov 2019 Germany – Frankfurt, Batschkapp

Weds 20 Nov 2019 Germany – Hannover, Capitol

Thurs 21 Nov 2019 Germany – Berlin, Huxleys

Fri 22 Nov 2019 Germany – Leipzig, Felsenkeller

Sat 23 Nov 2019 Germany – München, Tonhalle

Sun 24 Nov 2019 Austria – Dornbirn, Conrad Sohm

Tues 26 Nov 2019 France – Bordeaux, Le Rocher de Palmer

Weds 27 Nov 2019 Spain – Barcelona, Razzmatazz

Thurs 28 Nov 2019 Spain – Madrid, Mon Live

Fri 29 Nov 2019 France – Toulouse, Le Bikini

Sat 30 Nov 2019 France – Rennes, L'Etage

Sun 01 Dec 2019 France – Paris, Elysée-Montmartre

Tues 03 Dec 2019 Germany – Saarbrücken, Garage

Weds 04 Dec 2019 Germany – Nürnberg, Hirsch

Thurs 05 Dec 2019 Slovenia – Ljubljana, Kino Siska

Sun 08 Dec 2019 Austria – Wien, Arena

Tues 10 Dec 2019 Poland – Krakow, Kwadrat Students Club

Weds 11 Dec 2019 Poland – Warsaw, Progresja

Thurs 12 Dec 2019 Latvia – Riga, Melna Piektdiena

Fri 13 Dec 2019 Finland – Helsinki, Tavastia

Sat 14 Dec 2019 Finland – Tampere, Pakkahuone

Sun 15 Dec 2019 Estonia – Tallinn, Rock Cafe

Tues 17 Dec 2019 Sweden – Stockholm, Klubben Fryshuset

Weds 18 Dec 2019 Norway – Oslo, Vulkan Arena

Thurs 19 Dec 2019 Sweden – Gothenburg, Tradgarn

Fri 20 Dec 2019 Denmark – Copenhagen, Amager Bio

Sat 21 Dec 2019 Germany – Hamburg, Docks