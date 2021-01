Zehn Jahre nach dem letzten Album kehren die Düsterrocker LAKE OF TEARS mit dem Album "Ominous" am 19. Februar zurück. Das Album wird über AFM Records veröffentlict werden und so klingen:

Vorbestellungen können im AFM-Webshop aufgegeben werden.