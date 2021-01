U.D.O. rockt Bulgarien!

AFM Records wird das neue Tondokument der Metalröhre Udo Dirkschneider unter dem Titel "Live In Bulgaria" am 18. März als CD und DVD- oder CD und Blu-ray-Set erscheinen, sowie in limitierter Auflage auch auf Vinyl. Das fünfte Live-Album der Band wurde am 18. September 2020 während der Covid-19-Pandemie aufgenommen, als U.D.O. vor 2500 Fans in Plovdiv spielte. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Konzert:

Das hier ist die gesamte Trackliste:

CD 1

Tongue Reaper

Make The Move

Midnight Mover

Wrong Side Of Midnight

Metal Machine

Independence Day

Rose In The Desert

Vendetta

Rising High

Prologue: The Great Unknown

In The Darkness

I Give As Good As I Get

Princess Of The Dawn



CD 2

Timebomb

Drum Solo

Bass Solo

Hungry And Angry

One Heart One Soul

Man And Machine

Animal House

They Want War

Metal Heart

Fast As Shark

Balls To The Wall

Outro (Stillness Of Time)

Der freundliche AFM-Webshop bietet die Möglichkeit, sich sein Exemplar der Wahl schon mal mit einer Vorbestellung zu sichern.