Die Musikerin LAURA CARBONE war Anfang des verganenen Jahres auf ihrer ersten Headliner-Tour durch Europa unterwegs. Im Anschluss ging es in die USA und im Oktober versüßte ein Auftritt auf der Bühne des Rockpalastes in Bonn die Karriere der Sängerin und ihrer Band.



Als die Band im Frühjahr 2020 am dritten Album arbeitete und auch eine neue Tour vorbereitete kam auch für die Formation die Zwangspause. Es stellte sich leider heraus, dass unter diesen Bedingungen weder das Album erscheinen, noch die Tour stattfinden kann.



So entstand die Idee, den Aufritt im Rockpalast als Live-Album zu veröffentlichen. Die Idee wurde verwirktlicht und nun erscheint "Live At Rockpalast" am 04.12.2020 via Atlantic Curve im Vertrieb von The Orchard.



Die Tracklist liest sich so:

1. The Empty Sea

2. Who’s Gonna Save You

3. Swans

4. Silky Road

5. Heavy Heavy

6. Lullaby

7. Tangerine Tree

8. Nightride

9. Grace

10. Cellophane Skin

11. Crisis (Digital Bonus)

12. Never Loved A Man (The Way I Love You) (Digital Bonus)

