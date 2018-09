LEADER OF DOWN: Nachhall aus dem MOTÖRHEAD-Kosmos

Der frühere MOTÖRHEAD-Gitarrist Würzel hatte 2008 mit Bassist Tim Atkinson und Schlagzeuger Steve Clarke die Band LEADER OF DOWN gegründet, mit der er einige Aufnahmen machte. Zehn Stücke sollen am 2. November unter dem Titel "Cascade Into Chaos" veröffentlicht werden. Als Gastmusiker sind die MOTÖRHEAD-Veteranen Lemmy, Fast Eddie Clarke und Phil Campbell sowie etliche Leute von außerhalb dieser Band zu hören.



Lemmy singt zwei Stücke, darunter 'Paradise Turned Into Dust', zu dem ein Video bei YouTube zu sehen ist.

