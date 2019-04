LEFUTRAY veröffentlicht erste Single

Das Stück heißt 'The Mist' und wird in einem animierten Video präsentiert: Youtube.

Das ist die erste Hörprobe des Debütalbums "Human Delusions" der chilenischen Metaller, die ihr Album am 24. Mai über Massacre Records veröffentlichen werden. Darauf werden diese Stücke enthalten sein:

1. The Wrath

2. The Wolves

3. Wires

4. The Mist

5. Wild

6. Labyrinth

7. The Waiting

8. New Blood

9. The Mirage

Vorbestellungen kann man hier aufgeben.