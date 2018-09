LEGION OF THE DAMNED ist zurück!

Die Holländischen Thrasher LEGION OF THE DAMNED sind zurück und werden am 04.01.2019 das neue, nunmehr siebte Album via Napalm Records veröffentlichen. Es wird auf den Titel "Slaves Of The Shadow Realm" hören und folgende Tracklist enthalten:

01 THE WIDOWS BREED

02 NOCTURNAL COMMANDO

03 CHARNEL CONFESSION

04 SLAVES OF THE SOUTHERN CROSS

05 WARHOUNDS OF HADES

06 BLACK BANNERS IN FLAMES

07 SHADOW REALM OF THE DEMONIC MIND

08 PALACE OF SIN

09 PRIEST HUNT

10 AZAZELS CROWN

11 DARK CORONATION



LEGION OF THE DAMNED sind:



Maurice Swinkels: Vocals

Twan van Geel: Guitar

Harold Gielen: Bass

Erik Fleuren: Drums

Quelle: Napalm Records Redakteur: Jakob Ehmke Tags: legion of the damned slaves of the shadow realm