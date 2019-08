LEPROUS kündigt neues Album

LEPROUS hat soeben den Nachfolger zum letzten Werk "Malina" (2017) bekanntgegeben: "Pitfalls" wird am 25.10.2019 veröffentlicht! Neben dem Cover (unten), wurde auch die Tracklist benannt:

1. Below (05:53)

2. I Lose Hope (04:44)

3. Observe The Train (05:08)

4. By My Throne (05:45)

5. Alleviate (03:42)

6. At The Bottom (07:21)

7. Distant Bells (07:23)

8. Foreigner (03:52)

9. The Sky Is Red (11:22)