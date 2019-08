BLACK STONE CHERRY geht erneut

Nach der ersten EP mit diesem Titel wird am 18. Oktober nun "Back To Blues, Volume 2" folgen. Diese zweite EP wird diese sechs Lieder enthalten: 'Big Legged Woman' von Freddie KIng, Robert Johnson 'Me And The Devil Blues' von Robert Johnson, 'All Your Love (I Miss Loving)' von Otis Rush, 'Down In The Bottom' von Howlin’ Wolf, 'Early One Morningvon Elmore James und 'Death Letter Blues von Son House und als CD, digital und auf Vinyl erscheinen.

Übrigens wird BLACK STONE CHERRY auch in Kürze mit ALICE COOPER auf Tour sein:

11.09.19: Mannheim, SAP-Arena

13.09.19: Berlin, Max-Schmeling-Halle

18.09.19: Stuttgart, Porsche-Arena

23.09.19: Hamburg, Barcleycard-Arena

30.09.19: Leipzig, Arena Leipzig

01.10.19: München, Olympiahalle