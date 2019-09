LEPROUS lässt 'Alleviate' los

Hier ist das erste Lied 'Alleviate' von dem Album "Pifalls", das am 25. Oktober erscheinen wird: Youtube.

Hier ist die Trackliste:

1. Below

2. I Lose Hope

3. Observe The Train

4. By My Throne

5. Alleviate

6. At The Bottom

7. Distant Bells

8. Foreigner

9. The Sky Is Red

Auf Tour kommt die Band ebenfalls mit THE OCEAN und PORT NOIR:

01/11 - LU Esch, Rockhal

02/11 - NL Zwolle, Hedon

03/11 - NL Leiden, Gebr. De Nobel

04/11 - DE Berlin, Kesselhaus *

05/11 - DE Köln, Kantine *

06/11 - DE Frankfurt, Batschkapp *

07/11 - BE Antwerp, Zappa

08/11 - UK London, ULU

09/11 - UK Manchester, Academy 2

11/11 - CH Zürich, Plaza

12/11 - FR Paris, Cabaret Sauvage

13/11 - FR Lyon, CCO

14/11 - FR Biarritz, Atabal

18/11 - IT Parma, Campus Music Industry

19/11 - DE München, Freiheiz *

20/11 - AT Vienna, Szene

21/11 - CZ Prague, Palac Akropolis *

22/11 - DE Dresden, Beatpol *

23/11 - PL Wroclaw, Pralnia

24/11 - DE Hamburg, Uebel & Gefahrlich *

25/11 - DK Copenhagen, Lille Vega

26/11 - SE Gothenburg, Pustervik

27/11 - SE Stockholm, Fryshuset Klubben

* No THE OCEAN!