ANDRALLS blutet für Thrash!

Der siebte Longplayer der Brasilianer wird elf Lieder enthalten und am 11. Oktober über MDD erscheinen. In Südamerika ist das Scheibchen bereits erschienen, aber die MDD-Auflage wird mit zwei Live-Bonustracks veredelt sein. Hier ist doe Trackliste:

01. We Are the Only Ones

02. Andralls on Fire Part III

03. 64 Bullets

04. Bleeding For Thrash

05. Legion

06. Noiséthrash

07. After Apocalypse

08. Imminent Cancer

09. Acid Rain - Fasthrash Version (Subtera)

10. On Fire

11. 27*02*18

BONUS: Live At SWR Barrosselas Metalfest 2018

12. We Are The Only Ones

13. Fear Is My Ally