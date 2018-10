LEVEL FIELDS - Albumdeal mit Pure Steel Records

Erinnert ihr euch an unseren ersten "Metalliance"-Sampler? Vor drei Jahren war es uns ein Anliegen und eine Freude, dass wir euch mit 'Remarquezable' das CD-Debüt von LEVEL FIELDS präsentieren durften, der neuen Band mit Alan Tecchio (WATCHTOWER, ex-HADES, ex-NON FICTION, AUTUMN HOUR, ex-SEVEN WITCHES u.a.), Marco Ahrens (POVERTY’S NO CRIME), Andreas "Theo" Tegeler (POVERTY'S NO CRIME, LIFE ARTIST; BLEEDING, ex-PRIDE SHALL FALL) und Clint Arent (ex-AUTUMN HOUR). Nun ist es soweit, und wir freuen uns sehr für die Band und das Label, dass LEVEL FIELDS seine Heimat bei Pure Steel Records gefunden hat. Über das Label aus dem Erzgebirge wird das Debütalbum "1104" erscheinen.



