LEVEL FIELDS: Neues Lyrik-Video veröffentlicht

Die Groove-Prog-Doomer LEVEL FIELDS um Ausnahmestimme Alan Tecchino veröffentlichten am 14. Dezember via PURE STEEL RECORDS ihr Debütalbum mit dem Titel "1104", welches von unserem Holger Andrae in seinem Review mit stolzen 9,5 Punkten abgefeiert wurde. Nun hat die Band zu dem Titel 'Truthbringer' ein Lyrik-Video veröffentlicht. Erhältlich ist das Album als CD und Download. Youtube.

